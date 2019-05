Albenga al ballottaggio, Distilo: “Valuteremo se appoggiare una o l’altra lista, ma solo sulla base del programma”

Albenga. “Sono interessato solo ai punti del programma. Se sarà il caso, apriremo un tavolo di confronto, ma che sia basato unicamente sull esigenze del territorio”. Diego Distilo è passato in meno di 24 ore da essere un candidato sindaco ad essere considerato da tutti il possibile “jolly” che farà vincere a qualcun altro le amministrative di Albenga.

Gli albenganesi che ieri si sono recati alle urne gli hanno dato una fiducia solo “parziale” relegandolo a terza forza politica (anche se lui ci tiene a definirsi un civico al 100 per cento) del territorio dietro a Gerolamo Calleri e Riccardo Tomatis, rispettivamente candidati del centro-destra e del centro-sinistra. E con questi ultimi pronti a riprendere la campagna elettorale al ballottaggio e il M5S di Fausto Icardo troppo indietro nelle preferenze per essere decisivo, tocca proprio a Distilo decidere se schierarsi ed eventualmente con quale forza.

Il punto di partenza è il suo bagaglio di voti personale, circa il 10 per cento del totale. Lui pensava ovviamente di vincere, ma alla luce dell’esito è comunque contento “perché più di un migliaio di persone ci ha dato fiducia. Ed è una cosa incredibile se si pensa che non ho nessuno alle spalle, che ho fatto tutto da solo e il mio staff è composto solo da una ragazza molto giovane che per inciso un altro lavoro (l’architetto). Siamo arrivati fin qui, perciò lo ritengo un gran bel risultato”.

Ora bisogna capire cosa fare: “Ho ricevuto diverse telefonate di complimenti. Significa che hanno capito il nostro lavoro e hanno dato merito al nostro risultato. Noi abbiamo fatto campagna elettorale per andare a governare la città, non per fare da ago della bilancia. Non siamo mai stati interessati alle poltrone. Se avessi voluto, mi sarei candidato con una delle altre due forze al ballottaggio. Sono interessato solo ai punti del programma, alle idee presentate alle persone”.

Quindi in vista del prossimo appuntamento, Distilo ed i suoi apriranno “un primo dibattito interno e poi decideremo tutti insieme. Siamo una squadra. Se sarà il caso, ne verrà fuori un tavolo di confronto, ma basato sui punti del programma e le esigenze del territorio”.