Albenga, accoltellato in seguito a una lite

Albenga. Un uomo è stato soccorso oggi pomeriggio intorno alle 18.30 ad Albenga, davanti a Porta Mulino, in seguito a una ferita inferta con un coltello.

Secondo le prime testimonianze si tratterebbe di un accoltellamento in seguito a una lite tra due cittadini stranieri: nel corso del diverbio uno dei due avrebbe estratto un’arma da taglio con cui avrebbe ferito il rivale ad una mano. L’aggressore poi è fuggito.

Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo: fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti, tanto che non è stato necessario l’intervento dell’automedica. Sull’accaduto indagano ora i carabinieri e la polizia locale.