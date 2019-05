Albenga 2019, Tomatis: Dopo 5 anni da vice sono pronto, il nostro è un vero gruppo”

Albenga. “Albenga merita di poter continuare in un percorso di crescita e, per poterlo fare, chiediamo il supporto di tutti i nostri concittadini”. Lo afferma il candidato sindaco Riccardo Tomatis che, a pochi giorni dal 26 maggio, ripercorre i motivi che lo hanno spinto ad affrontare questa scelta.

“Arrivo da 5 anni da vicesindaco, 5 anni molto interessanti e stimolanti. Mi sono trovato in questa situazione e sono orgoglioso di essere stato proposto come candidato sindaco quando Giorgio Cangiano ha fatto un passo di lato, non indietro – sottolinea – Giorgio è rimasto come candidato consigliere e questo secondo me è un gesto estremamente importante e maturo. Ha continuato a dare la sua disponibilità con uno spirito di servizio che oggi è veramente raro”.

“In questi 5 anni sono e siamo cresciuti molto. Tanto è stato fatto e tanto credo sia ancora da fare. Questa è la ragione per cui ho accettato questa sfida ed ho cercato di trasmettere questa esperienza positiva a tutti coloro che hanno scelto di sostenermi e candidarsi con me” spiega Tomatis.

Parlando della squadra sottolinea: “Le persone che si sono candidate con me, in parte sono gli amministratori uscenti e in parte sono nuovi candidati, tutti cittadini che dalla politica non chiedono niente, ma che, anzi, sono pronti a dare rinunciando magari a qualcosa di personale per offrire un contributo alla loro città”.

“Insieme per il futuro”, “Progetto comune” e “Con Albenga”: “Tre liste ma una sola squadra – sottolinea il candidato sindaco – siamo un vero gruppo, non cerchiamo di perseguire gli interessi personali, vogliamo tutti una sola cosa: il bene di Albenga; e ci impegneremo per questo”.

Tornando sull’esperienza vissuta come amministratore uscente il candidato sindaco Tomatis afferma: “I 5 anni da vicesindaco sono stati molto importanti anche per la mia formazione. Credo di essere pronto ad affrontare le responsabilità di questo nuovo ruolo se i cittadini decideranno di scegliermi e di scegliere la nostra squadra”.