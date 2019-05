Albenga 2019, sabato la presentazione dei candidati del MoVimento 5 Stelle

Albenga. Sabato 11 maggio alle ore 10.30 presso la sala conferenze di Palazzo Scotto Niccolari, in Via delle Medaglie d’oro 7 ad Albenga, si terrà l’evento di presentazione della lista dei candidati del MoVimento 5 Stelle alle elezioni amministrative del Comune di Albenga e di alcuni candidati alle elezioni Europee per la circoscrizione Nord-Ovest.

Saranno presenti, oltre al candidato sindaco Fausto Icardo, i candidati consiglieri comunali e i candidati all’europarlamento Silvia Malivindi, Marco Mesmaeker, Nicola Clerici, il consigliere regionale Alice Salvatore e la senatrice Elena Botto, membro dell’11ª commissione Lavoro e politiche sociali del Senato.

Al termine dell’evento seguirà un buffet.