Albenga 2019, il commento di Calleri: “Primi. Oltre 5mila volte grazie”

Albenga. “Primi ad Albenga, oltre 5mila volte grazie”. Poche, semplici parole da parte del candidato sindaco Gerolamo Calleri per esprimere la propria gioia e il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno speso il proprio voto per la colazione di centrodestra.

Ma, all’indomani dello spoglio elettorale che ha sancito il ballottaggio all’ombra delle torri ingaune, non sono mancate le frecciate ai “rivali”.

“La maggior parte dei cittadini ha votato per il cambiamento, bocciando la continuità, – ha proseguito Calleri. – Circa il 45 per cento degli albenganesi ha deciso di votare per me e per i componenti delle tre meravigliose liste in mio sostegno, Lega, lista civica Calleri Sindaco e Albenga Vince”.

“Un risultato straordinario: grazie a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e a chi ha contribuito a raggiungere questo traguardo. E ora, pronti a correre di nuovo, con ancora più grinta ed entusiasmo, per il ballottaggio. Una squadra stupenda, unita, compatta, carica di entusiasmo e di voglia di cambiare Albenga”, ha concluso.