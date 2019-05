Albenga 2019, furia Distilo: “Noi gli unici civici, dagli altri falsità e cattiverie inventate”

Albenga. “Aria nuova per Albenga e Solo per Albenga sono le uniche liste civiche in corsa alle elezioni comunali”. Lo ribadisce con forza Diego Distilo, replicando indirettamente alle parole (“Noi siamo una vera lista civica”) con cui Antonio Caviglia ha presentato la lista “Calleri sindaco”.

“In questo mondo non siamo nessuno per giudicare gli altri – scrive Distilo – Il periodo della campagna elettorale è davvero bello, si sentono falsità in ogni angolo della città. Noi non siamo una lista di appoggio a liste politiche e non abbiamo nessun iscritto a partiti politici, quindi smettetela di arrampicarvi sugli specchi e millantare ruoli che non avete perché il 26 maggio chi vorrà votare per un movimento civico potrà farlo votando per noi”.

“Di fatto – ricorda Distilo – non abbiamo nessun politico di spicco che verrà a salutarci, ma sabato e domenica ai nostri banchetti verrano gli ingauni stanchi e stufi di vedere personaggi da stipendi di 10.000 euro al mese che con i loro brillanti sorrisi vogliono raccontarci come si aiutano le famiglie in difficoltà o i disoccupati ingauni. Come possono aiutare a risolvere i problemi della gente comune se loro i problemi non sanno nemmeno cosa siano?”.

“Dopo i dibattiti pubblici gli albenganesi hanno capito che non siamo improvvisati – commenta poi Distilo – ma che conosciamo molto bene il funzionamento del comune; purtroppo il vero problema sono le cattiverie che stanno inventando. Fatevene una ragione: la gente comune, quella vera, è con noi. E questa volta mandate in pensione gli affaristi che gestiscono società private come se fossero pubbliche perché il film è finito”.