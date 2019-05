Albenga. Augusto Andriollo, 55 anni, praticante avvocato; Silvana Ansaldo, 74 anni, regista teatrale; Stefano Armanini, 49 anni, assicuratore; Alessandro Barbieri, 59 anni, imprenditore florovivaista; Gaetano Camiolo, 54 anni, ristoratore; Lorena Cavenaghi, 50 anni, imprenditrice turistica; Dario Delfino, 46 anni, assistente di polizia locale; Sonia Enrico, 44 anni, counselor di risorse umane; Francesco Grana, 53 anni, libero professionista; Mina Lettieri, 63 anni, commerciante; Oreste Luce, 55 anni, ferroviere; Daniela Pastori, 56 anni, mamma e casalinga; Rudy Sanna, 42 anni, informatico e volontario di protezione civile. Sono questi i candidati consiglieri di “Continuare per cambiare”, la lista che sostiene la corsa di Fausto Icardo alla carica di sindaco di Albenga.

La presentazione della lista, oltre che di alcuni candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee per la circoscrizione nord-ovest, si è tenuta questa mattina nella sala conferenze di Palazzo Scotto Niccolari ad Albenga. Presenti, oltre al candidato sindaco Fausto Icardo, i candidati all’europarlamento Silvia Malivindi, Marco Mesmaeker, Nicola Clerici, il consigliere regionale Alice Salvatore e la senatrice Elena Botto, membro della 11^ commissione lavoro e politiche sociali del Senato.

di 8 Galleria fotografica Albenga, presentazione candidati e programma M5S









“Esordisco con un ringraziamento al consigliere comunale Francesco Di Lieto per l’ottimo lavoro svolto in questi 5 anni, che è stato riconosciuto da tutti – ha detto in apertura il candidato sindaco – Noi ci presentiamo oggi con uno slogan che dice: ‘Restituisci Albenga ai cittadini’. Ci interessa dare voce al più grande gruppo di potere di Albenga: i cittadini. Albenga è una città difficile con situazioni molto variegate dalle frazioni al centro. Siamo uno dei pochi paesi rivieraschi che hanno ancora come economia trainante l’agricoltura. Dobbiamo privilegiare il turismo e potenziarlo: il Comune ha fatto qualcosa, ma non troppo. Poi abbiamo troppe strutture sfitte e in stato di degrado: basta con il cemento e sì ad una maggiore tutela del territorio. Dobbiamo cercare di dare risposte e portare avanti studi e progetti che ci permettano di regimare davvero il Centa evitando esondazioni ogni volta che piovono due gocce”.

“E serve anche una mobilità sostenibile, con una maggiore attenzione per lo sport all’aria aperta. E non si può non parlare dell’ospedale. Il Comune purtroppo può fare poco: c’è un progetto di privatizzazione regionale che non da assolutamente risposte a cittadini e che pertanto ci lascia molto perplessi. Stiamo aspettando da mesi che qualcuno ci dica che fine farà il nostro l’ospedale. Impensabile d’estate mandare cittadini e turisti all’ospedale di Pietra Ligure: ad agosto, ad esempio, come si fa a trasportare in ospedale un paziente con un infarto e costringerlo ad aspettare minimo 30 minuti per arrivare in pronto soccorso”.

“Sono tanti, tantissimi i problemi e le esigenze palesate dai tanti cittadini che abbiamo incontrato. Dobbiamo pensare a loro: se noi non stiamo con i cittadini, loro non stanno con noi”, ha concluso Icardo.