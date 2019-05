Albenga 2019, Distilo duro: “Non permettiamo a nessuno di mettere in dubbio il nostro progetto civico”

Albenga. “Noi non abbiamo firmato nessun comunicato e non permettiamo a nessuno di mettere in discussione il nostro progetto civico”.

Inizia così l’intervento del candidato sindaco di Albenga Diego Distilo, supportato dalle liste civiche “Aria Nuova per Albenga” e “Solo Per Albenga”, in risposta all’articolo pubblicato da IVG.it e relativo a “presunte alchimie in vista del ballottaggio” che potrebbe verificarsi dopo le amministrative del 26 maggio.

E nell’occasione, Distilo ha smentito ogni possibile accordo con gli altri candidati, prendendo le distanze dalla nota congiunta redatta nella serata di ieri, e rivendicando la propria, totale appartenenza civica.

“Non stiamo né con la destra né tanto meno con la sinistra, – ha tuonato Distilo. – Abbiamo deciso di non accordarci con nessuno perché siamo gli unici civici in corsa. Mi spiace aver letto di una nostra vicinanza a Tomatis, ma noi non siamo vicini né a Tomatis né a Calleri. Siamo vicini alla gente di Albenga ed invitiamo gli ingauni a non votare per i partiti politici”.

“Fatevene una ragione tutti non abbiamo nessun accordo con nessuno e puntiamo dritti al ballottaggio: invitiamo tutti a non fare fantapolitica, ricordando che il mio passato è proprio nel centrodestra”, ha concluso Distilo.