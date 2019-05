Alassio. Due Bmw ed una Fiat Bravo dei carabinieri sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena ad Alassio.

L’incidente si è verificato in via Mazzini, esattamente davanti al municipio della città del Muretto.

di 7 Galleria fotografica Tamponamento a catena ad Alassio









Per fortuna lo scontro non ha causato feriti gravi: i due militari a bordo dell’auto, tuttavia, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.