Alassio. L’Alassio vince (4-3) ad Imperia, salvandosi direttamente.

Sassari (doppietta), Di Mario ed il solito Lupo, mettono la firma sulla salvezza delle vespe.

“È una soddisfazione immensa, per noi questa salvezza vale come una vittoria di un campionato – afferma Simone Lupo – anche oggi abbiamo dimostrato di avere un carattere immenso, in svantaggio per 3-2, siamo riusciti a ribaltare il risultato e portarlo a casa…“.

“E’ stata una stagione particolare, difficile, tra infortuni e cambi di allenatori… alla fine i valori sono usciti, il nostro gruppo non meritava di retrocedere, sino a due settimane fa eravamo i maggiori indiziati a retrocedere direttamente… ci siamo levati una grossa soddisfazione, complimenti a tutti“.