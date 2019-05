Alassio, revocato il divieto di balneazione in prossimità di piazza Partigiani

Alassio. Sono giunti nella mattinata odierna gli esiti dei campioni suppletivi eseguiti dall’Arpal relativi alle acque nei pressi della foce del Rio Cardellino ad Alassio, in prossimità di Piazza Partigiani.

Come atteso i valori sono ampiamente al di sotto dei limiti di legge.

Con effetto immediato il sindaco Marco Melgrati ha predisposto la revoca dell’ordinanza n° 136 del 6 maggio scorso che istituiva il divieto di balneazione temporaneo.

“Le mareggiate hanno scombussolato l’ecosistema della Baia del Sole – aveva spiegato lo stesso Melgrati – e subito dopo la segnalazione dell’Arpal non solo abbiamo provveduto a ripetere ulteriori prelievi ed esami ma abbiamo avviato un’indagine sul tratto del rio per verificare che non vi siano state immissioni non autorizzate”.

“Purtroppo l’ordinanza era stata un atto dovuto rispetto alle analisi Arpal, ma come detto ci aspettavamo un riscontro positivo e così abbiamo potuto revocare il provvedimento” ha concluso il primo cittadino alassino.