Alassio, pubblicato l’avviso per la gestione del Campo Sole

Alassio. Da ieri è on line sul portale del Comune di Alassio l’avviso pubblico “per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’organizzazione e gestione dei servizi educativi estivi per minori ed altri servizi scolastici comunali”. L’avviso si prefigge lo scopo di individuare i soggetti che forniranno il personale per l’organizzazione del Capo Sole comunale.

“Nel frattempo – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda – siamo felici di annunciare che grazie all’accordo raggiunto con il Circolo Nautico al Mare di Alassio ci saranno a nostro avviso, splendide novità per gli utenti del servizio. Il Campo Sole Comunale si trasferirà infatti presso la spiaggia del Cnam Alassio presso il Porto Luca Ferrari. Qui oltre alle normali attività sportive e di animazione potranno anche ricevere i primi rudimenti di scuola vela e approcciare le attività nautiche con la guida e l’esperienza degli istruttori del Cnam”.

Punto di ritrovo sarà il plesso scolastico di Via Neghelli. Da qui i ragazzi saranno trasferiti con navetta al Porto. Ha spiegato Ennio Pogliano, presidente del Cnam: “Corsi di vela, nodi, rosa dei venti: ci divertiremo insieme ai ragazzi e alle ragazze che parteciperanno al Campo Sole a conoscere il nostro mare a imparare ad andare a vela e a gestire eventualmente situazioni di emergenza con rudimenti di primo soccorso”.

“Crediamo che sia un’offerta davvero completa e unica per i nostri ragazzi che potranno contare anche sull’esperienza e la professionalità di un circolo nautico che ha fatto la storia della vela italiana”, ha concluso Macheda.