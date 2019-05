Alassio, in 4 tentano di scippare una donna in via Diaz: identificati e bloccati dai carabinieri

Alassio. E’ di un arresto e di tre minorenni denunciati in stato di libertà il bilancio dell’ultima attività investigativa conclusa dai carabinieri della stazione di Alassio in sinergia con i colleghi del nucleo operativo che, ieri, sono riusciti a bloccare gli autori di un tentativo di scippo avvenuto in pieno centro.

L’allarme è scattato quando un gruppo di ragazzi, tutti di origine marocchina, hanno aggredito una donna appena uscita dall’auto parcheggiata in via Diaz per rubarle la borsa. Un tentativo che non è andato a buon fine vista la reazione della vittima che è riuscita a resistere senza perdere la presa sulla borsetta. Immediata è scattata la chiamata al 112 che ha attivato una pattuglia della Stazione Carabinieri di Alassio che nel giro di qualche minuto ha bloccato tre dei quattro responsabili. Ad individuare il quarto autore del tantativo di scippo ci ha pensato il personale del nucleo operativo, coinvolto nell’operazione, che, dopo una rapida analisi dei dati in possesso, ha fornito agli uomini della radiomobile gli elementi per bloccare il fuggitivo.

La vittima, nel frattempo, è stata medicata in ospedale per alcune ferite in testa. I 4 responsabili, tutti residenti tra Sanremo e Arma di Taggia, sono finiti quindi nella caserma dei Carabinieri di Alassio. Il maggiorenne, che è finito in manette, sarà processato per direttissima in tribunale, mentre i giovani complici, come da indicazioni del tribunale per i minori, sono stati riaffidati ai genitori.

“L’operazione conclusasi con l’immediata individuazione dei responsabili del fatto rappresenta la sinergica collaborazione che in una circostanza del genere più reparti dell’Arma (Stazione Carabinieri di Alassio, Aliquota Radiomobile, Nucleo operativo), nell’immediatezza, scambiandosi le informazioni, hanno messo in campo per raggiungere il risultato” precisano dalla compagnia alassina.