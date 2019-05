Alassio. Vigili del fuoco e personale del 118 mobilitati, intorno alle 18,30, ad Alassio, per via di una persona bloccata all’interno dell’ascensore di un condominio.

Si tratta di un sessantenne e l’episodio è accaduto in via Diaz. L’ascensore si è bloccato tra due piani, impedendo all’uomo di riuscire ad uscire.

Tempestivo, però, l’intervento dei pompieri che, attraverso una classica “manovra di sblocco”, sono riusciti in una manciata di minuti a riportare l’ascensore al piano.

L’uomo era molto spaventato e agitato, ma cosciente e in buono stato di salute. Per questo motivo non sono state necessarie le cure mediche né il trasporto in ospedale.