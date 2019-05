Alassio, alla Fattoria dei Colori omaggio a Libereso Guglielmi: passeggiata per riconoscere le erbe spontanee

Sabato 25 maggio alla Fattoria dei colori di via Rangè 62 ad Alassio, alle 17,30, omaggio a Libereso Guglielmi con “La forza della natura”, una esperienza sensoriale con passeggiata per riconoscere le erbe spontanee, presentazione del “Diario di Libereso” e degustazione. Ingresso libero con prenotazione (i posti sono limitati). E’ consigliato un abbigliamento comodo, da escursione leggera.

Un incontro sensoriale per riscoprire le erbe spontanee e il valore di queste irriducibili piante. Oggi ormai si sente parlare sempre più spesso di erbe selvatiche che possono addirittura essere mangiate e sta cominciando a cambiare il modo di guardare le svariate sfumature di verde, ebbene, questa è l’occasione per avvicinarsi ad esse e iniziare un viaggio per scoprirle e ritrovare gli usi domestici che la tradizione ci ha tramandato.

Libereso Guglielmi, sarà la guida spirituale in questo viaggio. Alla sua prima visita alla fattoria dei colori, ha incoraggiato la nostra curiosità sulle diverse specie di “erbacce” presenti nel nostro giardino e da allora abbiamo iniziato a conoscerle, classificarle e riscoprirne usi e proprietà. Due anni fa abbiamo inaugurato una aiuola didattica, realizzata in suo omaggio, per permettere ai nostri ospiti di conoscere una parte della ricca biodiversità spontanea presente.

Il pomeriggio inizia con una passeggiata in campo, durante la quale saranno attivati tutti i sensi, per permettere di vivere un’esperienza all’aria aperta a contatto con la natura, con l’obiettivo di stimolare la curiosità e valorizzare le erbe spontanee, nei molteplici usi.

Sarà poi presentato il nuovo libro “Diario di Libereso”. Una vita straordinaria, quella del ‘giardiniere di Calvino’, raccontata in prima persona con penna leggera, libera e appassionata, e accompagnata dai taccuini dedicati agli studi sugli alberi, al mimetismo in natura e alla teoria degli innesti.

Il nuovo libro curato ancora una volta da Claudio Porchia, il giornalista ed amico che lo ha accompagnato negli ultimi dieci anni di attività, segue di qualche mese la pubblicazione dell’Erbario con lo stesso obiettivo di rendere disponibili al grande pubblico i suoi preziosi materiali: dagli appunti botanici ai disegni, dalle ricette alle poesie. In questo caso si tratta di racconti di episodi della sua vita affascinante che Libereso aveva preparato per una importante casa editrice che poi ne aveva abbandonato il progetto di pubblicazione, ripreso ora dalla famiglia in collaborazione con la casa editrice Pentagora diretta da Massimo Angelini.

Sarà possibile acquistare il libro di Libereso Guglielmi e “gli aromi della fattoria dei colori”, oltre a visitare l’atelier delle erbe e l’atelier della casa. Prima dei saluti, saranno riscoperte antiche ricette, grazie alla degustazione di alcune delle erbe spontanee del giardino.

Evento organizzato dal CCP Centro Culturale Paraxo Info e prenotazioni: Alessandra +39 347 5499044 lafattoriadeicolori@yahoo.it potete organizzarvi con amici e salire con un numero limitato di auto oppure prenotare la navetta dal parcheggio del vecchio ospedale alle 17 sono comunque disponibili alcuni posti auto anche in loco. Il centro è a circa 2 km dalla stazione ferroviaria, sulla strada verso la collina che porta a Moglio, trovate le indicazioni sulla destra per la fattoria dei colori, dopo aver percorso parte di Via Adelasia.

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì e venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.