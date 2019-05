Alassio, al via tre interventi di messa in sicurezza: interesseranno la Fenarina e il centro città

Alassio. Con tre determine dirigenziali, stamani è stato dato ufficialmente il via a tre interventi di messa in sicurezza di alcune strade, aree cittadine.

Si tratta di “Opere di ripristino e sistemazione del parcheggio pubblico di via privata Neghelli ubicato dietro alla chiesa di San Giovanni Battista in zona Fenarina” per un importo di 4.300 euro; dei “Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Nino Bixio e parte di vico conceria” per un valore complessivo di circa 5mila euro.

E ancora, del “Ripristino del fondo del mando stradale in via Neghelli fino a via Pian Del Moro nell’area dell’ex mattatoio comunale” dove si sono verificati diversi cedimenti della sede stradale particolarmente pericolosi per il transito di cicli, ciclomotori e motocicli. L’importo di quest’ultimo intervento impegna la spesa di circa 9mila euro.

“Sono felice di confermare che i lavori – spiega il sindaco di Alassio Marco Melgrati – prenderanno il via già la prossima settimana in risposta alle numerose richieste che mi sono pervenute da parte degli abitanti della zona”.