Al via la 6ª edizione del Torneo Internazionale della Pace

L’Umbria del calcio si prepara ad accogliere i migliori talenti under 16 d’Italia e i pari età di quattro squadre straniere per il Torneo Internazionale della Pace, in programma dal 19 al 25 maggio nella città di Assisi e sui campi della provincia di Perugia.

Alla 6ª edizione parteciperanno le Rappresentative nazionali Under 16 di LND, Serie B, Lega Pro, Midtjylland (Danimarca), Dainava Alytus (Lituania), Brampton FC (Canada), Olympique d’Ales en Cevennes (Francia) più la rappresentativa di casa.

Promotore di questo importante appuntamento sportivo è il Comitato Regionale Umbria LND, che ha voluto rilanciare la manifestazione, precedentemente ad esclusiva delle nazionali under 18, con un nuovo format dedicato alla categoria Allievi e aperto ai club. “Ritenevamo fosse più giusto, per come è cambiato il calcio negli ultimi anni, puntare su una fascia d’età più bassa e con maggiore appeal – ha spiegato il suo presidente Luigi Repace – Il confronto sportivo e lo scambio culturale rimangono invece ben saldi al centro del progetto, ringrazio le istituzioni, le società e i partner che ci hanno supportato per la nuova edizione”.

“L’offerta agonistica della LND torna ad ampliarsi con una manifestazione che è soprattutto un messaggio di cooperazione tra popoli diversi – ha commentato il numero uno Cosimo Sibilia – Mi piace inoltre sottolineare la presenza, oltre alla nostra, delle Rappresentative della Serie B e della Lega Pro: il loro coinvolgimento è un bel segnale per rafforzare la cooperazione tra le componenti federali nell’obiettivo comune di dare sostegno ai vivai del nostro Paese”.

Tutte le partite del Torneo Internazionale della Pace saranno trasmesse in diretta streaming sul canale MyCujoo della Lega Nazionale Dilettanti, mentre le gare della Rappresentativa Under 16 LND troveranno spazio sulla pagina Facebook LND.

Ecco l’elenco delle partecipanti suddivise per gironi ed il calendario dell’evento

Girone A

Under 16 LND

Midtjylland

Olympique d’Ales en Cevennes

Umbria LND

Girone B

Brampton

Under 16 Lega Pro

Under 16 Serie B

Dainava Alytus

Calendario

Primo turno 19 maggio 20 maggio 21 maggio

Secondo turno 23 maggio – Semifinali 1°-4° e 5°-8° posto

Terzo turno

Finali 5°-8° posto 24 maggio

Finali 1°-4° posto 25 maggio