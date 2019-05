Al Teatro Sacco la premiazione dei concorsi scolastici del Lions Club Savona Torretta

Savona. Quest’oggi a partire dalle 16 nella splendida cornice dell’antico “Teatro Sacco” in via Quarda Superiore a Savona si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori dei concorsi rivolti agli studenti delle scuole savonesi, banditi e organizzati dal Lions Club Savona Torretta. Il particolare riconoscimento andrà agli studenti delle scuole medie inferiori, che hanno partecipato alla 32^ edizione del concorso internazionale “Un poster per la pace”.

Per l’occasione, le opere saranno esposte nella sala del teatro e proiettate su un maxischermo, consentendo di ammirare e celebrare l’impegno e la creatività dei ragazzi vincitori. La partecipazione, anche quest’anno, è stata assai nutrita, e alla fine si sono contati oltre 500 poster in gara.

A seguire, in serata, si terrà l’ormai tradizionale meeting del Lions Club Savona Torretta, dedicato ai numerosi services che il Club, come da tradizione, rivolge ai giovani: un momento conviviale che, sulla scorta del successo degli anni scorsi, promette di riservare emozioni, riflessioni e spunti per le prossime iniziative già in cantiere.

Durante la serata, a partire dalle 20 presso il ristorante “Madonna del Monte” sarà dato spazio ai vincitori del concorso “Campi e Scambi Giovanili” rivolto quest’anno alle classi 4^ degli istituti tecnici di Savona, che avranno la possibilità quest’estate di godere di un soggiorno di due settimane all’estero, rispettivamente in Germania e in Spagna. All’evento saranno presenti anche gli studenti che hanno vinto la passata edizione e che testimonieranno con presumibile emozione la loro esperienza e l’accoglienza ricevuta dagli amici e soci Lions di Finlandia e Croazia.

Gli studenti, con le loro famiglie, saranno accompagnati dai dirigenti scolastici e dai docenti, alla presenza di numerose autorità pubbliche e lionistiche; avremo con noi anche i famigliari di una giovane ragazza del savonese che ha compiuto un gesto estremo ed a sostegno della quale i LIons si stanno attivando con diverse iniziative per supportare il loro futuro.