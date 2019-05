Al Campus di Savona il convegno: “Le responsabilità dei tecnici nella gestione dei rischi naturali”

Savona. Mercoledì 15 maggio 2019, dalle ore 14 alle ore 18, si terrà, presso il Campus Universitario di Savona (Palazzina Lagorio Aula magna, al I piano) un convegno sul tema: “Le responsabilità dei tecnici nella gestione dei rischi naturali”.

Dopo i saluti: del Presidente del Tribunale di Savona, dott.ssa Lorena Canaparo, del Procuratore Capo di Savona, dott. Ubaldo Pelosi, del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova e membro del Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, prof. Riccardo Ferrante, e del Delegato del Rettore dell’Università di Genova per il Ponente ligure, prof. Federico Delfino, si terranno le seguenti relazioni, con la presidenza del Professor Piergiorgio Alberti, Emerito di Diritto Amministrativo, Università di Genova: – Approccio precauzionale, responsabilità, posizione dei tecnici e “burocrazia difensiva”: Prof.ssa Piera Maria Vipiana, Ordinario di Diritto Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova, docente in tale Dipartimento di diritto amministrativo e di Precautionary measures, liability and responsibility nel Dipartimento di Ingegneria; – Chi inquina o gestisce male il territorio paga, Prof. Giovanni Acquarone, Ordinario di Diritto Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova; – Tecnici, gestione dei rischi naturali e giurisprudenza amministrativa, Dott. Oreste Mario Caputo, Consigliere di Stato. – Le responsabilità amministrative e contabili, Dott. Pietro Maltese, Consigliere Corte dei Conti, Liguria; – La responsabilità colposa penale dei tecnici nella gestione del territorio, Dott. Giovanni Battista Ferro, Sostituto Procuratore, Tribunale di Savona; – Responsabilità per lesione di interessi legittimi pretensivi alla pianificazione del territorio, Dott. Matteo Timo, assegnista di ricerca di diritto amministrativo e professore a contratto, Università di Genova.

Gli Ordini degli Avvocati, degli Architetti, dei Geologi e degli Ingegneri riconoscono crediti formativi per l’evento.