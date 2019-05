Ai bagni Boncardo la presentazione del progetto “Ex Aree Piaggio” di Finale Ligure Viva

Finale Ligure. Domani sera, (10 maggio), alle 21, ai bagni Boncardo si svolgerà la presentazione del progetto “Ex Aree Piaggio” a cura di Finale Ligure Viva.

“È un punto di forza del programma che vorremmo attuare durante la nostra amministrazione, – hanno spiegato dalla lista che sostiene la candidatura di Maria Gabriella Tripepi a sindaco. – Prospettive di lavoro, rilancio economico e qualitativo in termini di servizi e infrastrutture per i cittadini”.

“Se la loro dismissione ha lasciato parlare di sé con un crollo dell’occupazione per famiglie e una struttura in decadenza come porta d’ingresso della città, il loro recupero e rivalutazione porterebbe alla crescita demografica e occupazionale, sociale ed architettonica di cui la città tanto ha bisogno”.

“Durante la serata porteremo all’attenzione dei cittadini un progetto concreto supportato da studi di fattibilità, ricerca degli investitori e dialogo fra tutte le parti in causa. Un vero progetto di rottura, pensato fuori dagli schemi, concretamente realizzabile, che apporta grandi benefici in termini di eco-sostenibilità e svolta nei servizi offerti alla comunità finalese”.

“Crediamo che una buona amministrazione possa essere considerata una delle migliori e più interessanti tra le aree ex Piaggio così vitali per il futuro di Finale Ligure”, hanno concluso dalla lista.