Agricoltura, Mai: “Sbloccati 726mila euro di fondi per siccità, attivati tutti i controlli per danni maltempo”

Regione. “Sono stati sbloccati circa 726 mila euro di contributi per i danni da siccità del 2017 e i fondi regionali sono in arrivo. Abbiamo anche attivato tutti i controlli per i danni causati dal maltempo”. Lo annuncia Stefano Mai, assessore regionale all’agricoltura.

“Nel 2017 raccogliemmo domande di danni da siccità al comparto zootecnico, riconosciuti per 1 milione e 300 mila euro, ma il governo targato Pd stanziò solo 36 mila euro. Un’inezia. Pertanto, diedi mandato agli uffici dell’assessorato regionale di trovare i fondi nel nostro bilancio”.

“Grazie a un grande lavoro dei funzionari dell’ispettorato agrario, che si occupa di queste domande, con la modifica al bilancio votata martedì scorso in consiglio regionale siamo stati in grado di garantire 690 mila euro da aggiungere al contributo del governo. I fondi saranno erogati il prima possibile alle aziende che ne hanno diritto”.