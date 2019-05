Affluenza turistica in Liguria, Tosi; “Dato di marzo come è stato calcolato?”

Regione. “In merito alle presenze in Liguria, la tabella pubblicata dall’Osservatorio turistico regionale riporta, confrontato con i dati del 2018, un secco -2,78% per il mese di marzo”. A dirlo è il consigliere regionale Fabio Tosi.

“Leggendo il dato complessivo riportato in tabella tra gennaio e marzo in Liguria hanno soggiornato 42.385 persone in meno (ripetiamo: in meno). Le tabelle, ci sembra, parlano chiaro… e allora l’assessore al turismo ci deve spiegare esattamente dove ha trovato quel trionfalistico +21,97% così platealmente sbandierato con la nota stampa diffusa in mattinata, durante i lavori del Consiglio regionale” prosegue l’esponente del Movimento 5 Stelle.

“Non trovando riscontro con quanto pubblicato dall’Ente, ci chiediamo: ma a cambiare, in Liguria, è il vento o… il venti?” conclude Tosi.