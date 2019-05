Albenga. Una giornata per conoscere da vicino tutte le attività che svolgono quotidianamente i carabinieri della compagnia di Albenga. L’appuntamento è per domenica 12 maggio maggio quando la caserma ingauna aprirà le porte ai cittadini, in particolare ai più piccoli, in occasione di un “open day”. L’evento, che era in programma per domenica scorsa ed è stato rinviato a questa domenica per il maltempo, si svolgerà dalle 11 alle 17 nel parcheggio superiore dell’Ipercoop “Le Serre” e nel piazzale superiore della caserma.

Le famiglie e i bambini potranno vedere da vicino l’elicottero A109 nexus del 15^ Nucleo Elicotteri di Villanova di Albenga; i carabinieri subacquei che esporranno la loro attrezzatura e spiegheranno gli ambiti e le tecniche di intervento; i cinofili che effettueranno alcune esibizioni con lo splendido pastore tedesco antidroga Dimo e spiegheranno come viene addestrato e le azioni operative che svolge.

Ci saranno i Carabinieri Forestali che condurranno i bambini nel mondo della tutela ambientale facendo conoscere loro i comportamenti migliori per conservare il pianeta. Ci sarà poi una componente del reparto di soccorso del 2^ Battaglione Carabinieri Liguria che viene impiegato nelle operazioni di soccorso alle popolazioni in caso di calamità. Monteranno alcune tende ricovero e la tenda refettorio.

Uno spazio sarà riservato agli uomini delle Api (Aliquote di Pronto Intervento antiterrorismo) che vengono chiamati in caso di allarme attentati e che mostreranno il loro addestramento, l’equipaggiamento e i mezzi in dotazione. La Sezione Radiomobile di Albenga, eccellenza del pronto intervento, presenterà le due nuove moto Aprilia Capo Nord 1.200 per la vigilanza sulle nostre strade e le due volanti Alfa Romeo Giulietta e 159. I bambini potranno salire sui mezzi, accendere le sirene e collegarsi con la centrale operativa.

Infine ci sarà lo stand della Sezione Operativa. Gli uomini di punta delle investigazioni, coloro che lavorano in borghese, mostreranno ai bambini le tecniche investigative e gli equipaggiamenti in uso, conducendoli, attraverso l’esame degli indizi alla risoluzione di casi spinosi: chi avrà rubato le caramelle? Alla fine del percorso, per riprendere le forze dopo gli sforzi investigativi a tutti i bambini verrà offerto un dolcetto e un succo. A loro, in ricordo della giornata, sarà donato un gadget dei Carabinieri così da sentirsi un po’ parte dell’istituzione.