Ad Albenga torna la Giornata dell’educazione stradale: ecco le iniziative

Albenga. Giovedì 23 maggio nelle vie e nelle piazze del Centro Storico di Albenga ritorna la Giornata di Educazione Stradale per gli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia

Quest’anno sarà titolata “4 Steps in 7 Ciasse” in quanto i docenti dei corsi (l’Ispettore Gianluca Dagnino e l’Agente Scelto Barbara Dell’Olio) hanno introdotto l’argomento in italiano, inglese e dialetto ligure.

Al mattino vi saranno attività dedicate alle classi partecipanti ai corsi (le quarte elementari e le scuole dell’infanzia) per un totale di circa 350 bambini

Al pomeriggio, invece, potranno partecipare tutte le scolaresche e qualunque altro bambino anche in forma individuale.

Alle ore 10.00 in Piazza San Michele ci sarà il saluto delle autorità cittadine, la consegna delle nuove pettorine ai bambini frequentanti il “PiedIngaunoBus”, donate dell’Avis, e una piccola esibizione canora in tema.

Oltre alla Polizia Municipale di Albenga collaborano alla riuscita dell’evento: la Polizia Municipale di Loano, la Croce Rossa Italiana di Ceriale, la Consulta Cittadina dei Disabili, il Formatore ACI Roberto Fragapane, la S.A.T., i volontari del “PiedIngaunoBus”, l’A.V.I.S., gli studentie gli insegnanti dell’I.T.I.S. “Galilei” e l’artista albenganese Fabio Risso, autore di una piastrella decorativa che verrà sorteggiata tra le scuole partecipanti.