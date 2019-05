Acrosport: Villanovese in evidenza nella finale del campionato Fgi

Villanova d’Albenga. Domenica 12 maggio si è concluso il campionato Fgi acrosport categorie Gold, L3, L4, L5 Silver e Open nella splendida cornice del Palaginnastica di Torino.

Dopo aver guadagnato una difficile qualificazione in un campionato di un livello ogni anno più alto, le combinazioni della US Villanovese, guidate dai tecnici Nadia Ferrando, Amina Tomasi e Marta Taverna, hanno ben figurato anche nella finalissima migliorando le posizioni di qualifica.

Nella categoria L3 Open la coppia formata da Beatrice Dondi e Francesca Dondi sfiora il podio in finale chiudendo al quarto posto, sesta in classifica generale, seguita a ruota dalle compagne Chiara Messuti e Vittoria Bruno.

Tra le più giovani, in L3 Silver, Giada Bellantoni, Sofia Bertin e Francesca Dondi sono quinte in finale e seste in classifica generale, mentre Anita Chiera e Sarah Scudieri si classificano quarte nella prestigiosa classifica assoluta.

Grande soddisfazione nella impegnativa categoria L4 Open dove la coppia formata da Elisa Russo e Aurora Barbaria ottiene la vittoria in finale e conquista il titolo nazionale.

Ciliegina sulla torta il quarto posto nella classifica assoluta di società per la US Villanovese che si conferma ai vertici nazionali di questa disciplina e premia gli sforzi dello staff tecnico e societario, dell direttivo guidato da Fabio Bandini ed il grande impegno di ginnaste e genitori.

Nadia Ferrando, soddisfatta, dichiara: “Sono veramente orgogliosa di contribuire, ormai da 35 anni, a tenere alto il nome di Villanova nell’ambito della ginnastica nazionale. Molto è stato fatto in questi anni e molto ancora resta da fare per permettere alle nostre ragazze di confrontarsi alla pari in scenari sempre più competitivi ma sono fiduciosa che il sogno sportivo mio e di queste fantastiche ginnaste continuerà qui a Villanova“.