Toirano. Si sono svolte nelle giornate dal 24 al 26 maggio 2019 a Rosignano Solvay (LI) le finali nazionali UISP di acrogym, dove l’Asd Toirano si è presentata con combinazioni in prima, terza e quarta categoria e quartetti punti nove. Dopo le ottime prove regionali svolte, nella finale il livello di competizione si è alzato ai massimi livelli, dove le ragazze del Toirano hanno ottenuto dei buoni piazzamenti, coronati da tre podi.

Nella giornata di sabato 25 maggio nella prima categoria duo, 10° posto per Agnese e Rebecca Saglibene. Domenica 26 maggio nella quarta categoria duo, 2° posto per Sabrina Lanfranco e Matilde, mentre nel trio sempre quarta categoria 8° posto per Alice Guidotti, Sabrina Lanfranco e Greta Shllegaj. Sempre domenica 25 maggio nella terza categoria duo, 10° posto per Mara Bissi Mara e Ilaria Santini, 12° posto per Denise Olmi e Serena Gallan, 15° posto per Denise Olmi e Giulia Cama, 16° posto per Sara Ricci e Beatrice Cucco e 20° posto per Giulia Lopreiato e Alice Pastore. Nella terza categoria trio 3° posto per Giulia Lopreiato Giulia, Sara Ricci e Ilenia Sola, 10° posto per Giulia Cama, Serena Gallan e Alice Pastore e 12° posto per Mara Bissi, Beatrice Cucco e Ilenia Sola.

A seguire le prove di terza e quarta categoria si sono svolte le gare del quartetto punti 9, con 3° posto per Giulia Cama, Denise Olmi, Alice Pastore e Greta Shllegaj, 6° posto Serena Gallan, Giulia Lopreiato, Sara Ricci, Ilenia Sola e 9° posto per Alice Guidotti, Matilde Gallan, Alice Pastore, Ilenia Sola.

Anche per l’esito della finale, grande soddisfazione per i dirigenti dell’Asd Toirano, che dichiarano: “un forte ringraziamento all’istruttrice Anna Tricomi, a tutti i genitori che immancabilmente hanno risposto presente per assistere ed incitare le nostre atlete e ai sponsor Cama Tende, Brico Io e Tecnica S.r.l.”. Si chiude con questa gara la stagione sportiva UISP, dove anche quest’anno i colori rosso-verde dell’Asd Toirano hanno sempre ben figurato con l’ottenimento di ottimi risultati.