A Toirano e Boissano si aprono le iscrizioni per il campo solare di “Gioca Estate”

Toirano/Boissano. Scadranno il 20 maggio le iscrizioni a “Gioca Estate”, il campo solare promosso dal Comune di Toirano che offre ai bimbi occasioni di socializzazione tramite attività ludiche e a contatto con la natura.

“Visto il successo ottenuto lo scorso anno – spiega il consigliere delegato Deni Aicardi – la nostra amministrazione ha voluto replicare questa splendida esperienza in sinergia con il Comune di Boissano. Come avvenuto in passato il campo solare verrà organizzato presso il comune di Boissano. Sono previste giornate in spiaggia, attività sportive al campo di atletica di via Marici e laboratori pomeridiani”.

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Boissano o presso l’ufficio servizi sociali del Comune di Toirano e alle scuole elementari. I moduli compilati vanno consegnati presso il municipio boissanese.

Per quanto riguarda il costo del servizio, Deni Aicardi aggiunge: “Volendo dare a tutti i nostri giovani concittadini la possibilità di partecipare a questa iniziativa, che consente di arricchire il bagaglio di conoscenze ed esperienze di ciascun bimbo, abbiamo deciso di integrare i costi della retta a carico della famiglia. Quindi alle famiglie sarà richiesto il pagamento della quota sola riservata ai residenti, il Comune provvederà poi ad integrare la cifra per ogni iscritto”.