A Santa Corona la “Asma Zero Week” con consulenze dedicate

Provincia. “Nonostante le diverse terapie inalatorie a disposizione si siano dimostrate efficaci nel 70-80% dei casi, ancora oggi un numero incongruo di pazienti affetti da asma non si presenta controllato, ovvero presenta delle limitazioni nella propria vita quotidiana fino a dover ricorre, nei casi estremi, al cortisone per bocca o alla cure del pronto soccorso. Tecnica inalatoria errata ed assunzione discontinua della terapia possono essere alla base di tale insuccesso.” Nasce così l’iniziativa nazionale “Asma Zero Week” – Tolleranza zero nei confronti dell’asma”, patrocinata da FederAsma, Società Italiana di Asma Allergologia ed Immunologia Clinica e Società Italiana di Pneumologia.

Anche la pneumologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure diretta da Manlio Milanese aderisce all’iniziativa.

Da lunedì 27 a venerdì 31 maggio, previa telefonata al numero verde 800 628 989, presso gli ambulatori al secondo piano del padiglione Elio, i pazienti affetti da asma potranno prenotare un colloquio con uno specialista pneumologo o allergologo, per valutare il livello di controllo della propria malattia, analizzare la tecnica inalatoria del farmaco in uso e ricevere consigli utili alla gestione della patologia.