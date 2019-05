A proposito di Carlo Giacobbe e del M5S

Carissimi, in relazione all’articolo pubblicato su Carlo Giacobbe e le Elezioi di Varazze, Vi rilascio in esclusiva questa mia dichiarazione : ” Ovviamente non toccherebbe a me ma ormai voglio reimpegnarmi nel Pd e quindi tocca anche a me: Ma Chi è questa “honesta’” grillina di Varazze Armida Fazio ? E come si permette di intervenire a piedi uniti sulla dialettica interna al Pd sino al punto di chiedere la surreale, grottesca e irricevibile richiesta (?) di espulsione di una risorsa preziosa e aldifuori di ogni sospetto come il compagno Carlo Giacobbe, uomo trasparente, di particolare intelligenza mai appartenente al gregge dei yes man e sempre dispobile al confronto e alla ricerca di soluzioni unitarie nel Partito anche a costo di sacrificare i propri percorsi!

Ma come ti permetti Grillina Armida Fazio ad alimentare ( immagino su commissione e per conto terzi) come verità surrettizia una fake news e una posizione del Pd mai assunta da nessun Organismo del Pd e mai certificata da nessun Referente provinciale e regionale del Pd? Capra, capra, capra!

Il Pd ( si può essere d’accordo o meno) ufficialmente e su decisione congiunta di Circolo di Varazze, Federazione Provinciale e Segreteria Regionale ha deciso, fornalizzato e socializzato che NON APPOGGERÀ ALCUNA DELLE LISTE CONCORRENTI A VARAZZE ma lascerà piena libertà di voto a iscritti, elettori del Pd di votare e far votare I CANDIDATI DEL PD PRESENTI NELLE DIVERSE LISTE SECONDO COSCIENZA E VALUTAZIONE PERSONALE! Quanto al compagno Pisapia per non alimentare ulteriori polemiche mi limito a risponderti cara Fazio ” Ofele’ fa el tu meste’