A Pietra, Tovo e Giustenice corsi gratuiti a giugno per i bambini delle elementari

Pietra/Tovo/Giustenice. L’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure apre al territorio le sue Scuole Primarie per venire incontro alle famiglie che lavorano, attivando 6 corsi gratuiti per i bambini dal 17 al 28 giugno 2019 da lunedì a venerdì per coprire 10 mattinate tra la fine della scuola e l’inizio del campo solare.

Nella scuola primaria “Sordo” di Pietra Ligure saranno attivi un corso sull’alimentazione, uno sul civismo e due di informatica su coding e creatività digitale. Quest’ultimo corso verrà attivato anche alla “Tobia Oddo” di Tovo San Giacomo. Le Pertini di Giustenice, invece, ospiteranno un corso sull’ambiente.

Ciascun bambino potrà partecipare ad un solo corso a scelta della durata di 30 ore. Le attività PON dei Progetti Europei, completamente gratuite, si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con docenti della Scuola Primaria, Tutor ed Esperti.

Ogni corso potrà accogliere fino ad un massimo di 25 alunni. Ciascun alunno potrà frequentare un solo corso e l’impegno dovrà essere continuativo per tutti i 10 incontri. In caso di una numerosa richiesta di partecipazione sarà data la seguente priorità: a partire dagli alunni delle classi 5e a seguire gli alunni delle classi 4e e poi le classi 3e, 2e, 1e.