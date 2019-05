A Pietra Ligure cena di beneficenza per gli amici a quattro zampe

Pietra Ligure. “Portami nel Cuore”, è l’iniziativa di beneficenza per gli amici a quattro zampe organizzata dall’Oipa di Savona.

L’appuntamento è per venerdì 17 maggio, alle ore 20 e 30, presso il “Pirata Maledetto” di viale Europa a Pietra Ligure: i proventi della cena che si terrà nel locale pietrese saranno devoluti per sostenere cani e gatti in difficoltà.

La cena a buffet sarà di 15 euro, dei quali 5 euro saranno donate alle associazioni del territorio che si occupano degli amici a quattro zampe: la serata sarà all’insegna di musica, karaoke e animazione.

Per prenotazioni: 3358188186.