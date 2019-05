A Loano un convegno ed una mattinata di sport per sensibilizzare su infarto e ictus

Loano. Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno a Loano si terranno due iniziative volte a sensibilizzare comunità scientifica e popolazione sulle principali malattie cardiovascolari: infarto e ictus.

Venerdì 31 maggio, presso il Loano 2 Village, è in programma il convegno multidisciplinare “Heart Disease and Stroke”.

“Parleremo di: aritmia da fibrillazione atriale, pervietà del forame ovale, diagnosi, trattamento e prevenzione dell’ictus cerebri. Avremo tra i relatori alcuni esperti di fama internazionale – spiegano dalla direzione scientifica dell’evento affidata al dottor Giuseppe Ganci, alla dottoressa Annamaria Nicolino e alla dottoressa Marta Vitali di ASL 2 Savona – Ogni anno le malattie cardiovascolari, infarto ed ictus, sono causa di morte ed invalidità permanente. Sappiamo di avere a disposizione farmaci ed interventi che possono migliorare la mortalità e la qualità di vita dei pazienti, tuttavia la prevenzione resta un’arma fondamentale. Al fine di perseguire la lotta contro questo gravissimo problema, la neuroradiologia e la cardiologia dell’ospedale Santa Corona, hanno organizzato un focus di due giorni su questo argomento anche per far luce sulle ultime novità grazie all’intervento degli specialisti del settore.”

Sabato 1 giugno, in centro a Loano a partire dalle 8.30, sono in programma una serie di eventi dedicati alla popolazione per informare e sensibilizzare i cittadini circa l’importanza di un corretto stile di vita per restare in salute più a lungo. Per gli sportivi più allenati è prevista una urban trail di 9 chilometri con 400 metri di dislivello; in alternativa è possibile fare la camminata non competitiva di 5 chilometri, a portata di tutti. Contemporaneamente in piazza Italia il mago Taz farà divertire i bambini e i bambini potranno cimentarsi in sessioni di fitness con gli istruttori qualificati della palestra “Il Corpo”. Saranno presenti anche un cardiologo ed un neuroradiologo per rispondere a domande e curiosità. Il ricavato della giornata verrà devoluto in beneficenza.