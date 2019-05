A Leca d’Albenga il progetto solidale dello “studio assistito gratuito”

Albenga. Sta terminando il progetto solidale dello “studio assistito gratuito”, realizzato dal Comitato Genitori e dedicato ai ragazzi della scuola media di Leca d’Albenga con necessità di recuperare o potenziare alcune materie.

“E’ stato un successo” dice il presidente del Comitato Genitori Silvia Ravera, che è stata il tutor responsabile dei ragazzi del liceo Giordano Bruno di Albenga, che con grande generosità hanno aderito all’iniziativa scegliendo queste ore come alternanza scuola-lavoro.

Ecco come è nata l’iniziativa: “Ci è stato chiesto dal corpo docenti di aiutare i ragazzi con difficoltà in alcune materie, ragazzi che spesso sono a casa da soli tutto il pomeriggio e quindi demotivati allo studio. Siamo riusciti a stipulare una convenzione con il liceo G.Bruno di Albenga e ad avere quattro ragazzi che ci hanno aiutato in questo compito” racconta ancora Ravera.

“Aiutare i ragazzi arricchisce molto e riempie il cuore di gioia, quella vera…” continua.

“Siamo riusciti anche a fare gruppo terminando sempre lo studio con una merenda insieme. Ringrazio Gabriele, Gastone, Andrea e Paola che con la loro giovane età e la dedizione costante sono riusciti ad instaurare un rapporto di fiducia e stima con i loro allievi. Un grazie di cuore anche a Carla ed Elisa come sempre indispensabili”.

Una esperienza che il Comitato Genitori continuerà anche il prossimo anno e che potrebbe essere da stimolo per le altre scuole, un modello da seguire e imitare.