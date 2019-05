A Finalborgo incontro sullo stato di salute e l’inquinamento del Mar Ligure

Finale Ligure. Questa sera, alle ore 21, presso il Teatro delle Udienze a Finalborgo, si terrà un importante incontro organizzato da Lega Italiana Diritti dell’Uomo di Savona sul tema “Diritto all’ambiente: il nostro mare, cause di inquinamento e misure per prevenirlo”.

L’avv. Cristina Franco, presidente dell’associazione Lidu Savona, spiega: “Si parla tanto di clima, ambiente ed inquinamento. Sono temi caldissimi e di massima importanza. L’ambiente salubre è ormai riconosciuto internazionalmente come un diritto fondamentale della persona e come tale va tutelato. Abbiamo scelto questa sera di declinare il tema ambiente come ambiente marino, visto che viviamo al mare e tutti dovremmo interessarci dello stato di salute del nostro mare, degli esseri viventi che lo popolano, delle cause di inquinamento e come prevenirlo”.

“Verranno illustrati anche i Seabins (i cestini galleggianti che risucchiano e raccolgono i rifiuti dall’acqua), già adottati da alcuni comuni liguri per pulire il mare da plastica e microplastica”.

“Spero che i candidati sindaco e il sindaco in carica vogliano essere presenti, per portare il loro contributo in proposito” conclude.

I relatori sono tre giovani professionisti liguri, Alessandro Capone delll’Università di Genova, Giulia Calogero responsabile progetti e monitoraggio Mekab e Martina Bottaro biologa marina. Dopo gli incontri sul tema dell’ambiente marino, ne seguiranno altri sull’argomento terrorismo 5.0.