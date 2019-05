A Cairo un convegno su “Ambiente e salute in Valbormida” con il M5S

Cairo Montenotte. Si intitola “Ambiente e salute in Valbormida” l’incontro in programma venerdì 17 maggio alle 18 presso la sala convegni della Soms Abba di via Fratelli Francia a Cairo Montenotte dal Movimento 5 Stelle.

“L’evento – spiegano i pentastellati – si propone di mettere in luce il delicatissimo quanto evidente rapporto tra ambiente e salute: parleremo dello stato di avanzamento della questione Acna Cengio, della spinosa realtà che chiama in causa Italiana Coke, il cui impatto è purtroppo rilevante e continua a destare preoccupazione, e dell’indagine epidemiologica relativa al territorio valbormidese, i cui risultati sono noti da tempo e richiedono interventi rapidi per garantire il diritto alla salute dei cittadini”.

Interverranno: Roberto Traversi, portavoce alla Camera e membro della commissione ambiente; Andrea Melis, consigliere regionale; Marco Grondacci, giurista ambientale; Tiziana Beghin, Silvia Malivindi e Marco Mes, candidati M5S all’Europarlamento.