Cairo Montenotte. Progetto mobilità garantita: i Servizi sociali di Cairo si dotano di un mezzo per il trasporto di anziani e disabili grazie al sostegno di alcuni imprenditori locali.

Questa mattina il sindaco Paolo Lambertini e l’assessore Maurizio Briano hanno tagliato il nastro alla cerimonia che si è svolta in piazza della Vittoria, alla presenza dell’Asd “La danza è..” di Irene Bove che ha fatto esibire in una coreografia benaugurale i ragazzi di Villa Sanguinetti.

Foto 2 di 2



Il mezzo è un Fiat Doblò equipaggiato per il trasporto di persone disabili, concesso in comodato gratuito per due anni (rinnovabile). Il veicolo è attrezzato con elevatore omologato a norma di legge. La manutenzione ordinaria, il bollo e l’assicurazione sarà a carico dell’azienda PMG Italia. Il Comune si dovrà occupare soltanto del carburante.

“Un risultato importante – commenta l’assessore ai Servizi sociali, Briano – Impegnarsi per i più deboli è gratificante e, soprattutto, poter contare sull’aiuto di persone che hanno la giusta sensibilità nei confronti delle persone non autosufficienti mi stimola a lavorare sempre di più”.