Borgio Verezzi. Fine settimana dedicato ai sentieri, all’outdoor e al benessere… A cura del Gruppo Alpini di Borgio Verezzi in collaborazione con le altre associazioni locali e con il patrocinio del Comune: torna infatti la Festa dei Sentieri, in programma sabato 1 e domenica 2 giugno.

L’obiettivo dell’evento è quello di valorizzare la propria rete di sentieri, collocata in una posizione strategica, tra il bacino finalese e la Val Maremola e in grado di offrire collegamenti e itinerari davvero suggestivi, per i biker ma anche per passeggiate ed escursioni. Un insieme di natura, storia e cultura: saranno previsti anche sconti sul biglietto d’ingresso delle Grotte di Borgio Verezzi.

di 22 Galleria fotografica La Festa dei Sentieri di Borgio Verezzi









“Un evento che vuole promuovere le nostre eccellenze locali: turismo sportivo e qualità della vita sono strettamente collegate, così come l’enogastronomia del nostro territorio. Abbiamo voluto ripetere la manifestazione che ha avuto grosso successo lo scorso anno: sono convinto che Borgio Verezzi possa aumentare le presenze turistiche anche fuori stagione proprio grazie al filone dell’outdoor” ha sottolineato il sindaco di Borgio Renato Dacquino.

Ecco il programma:

Sabato 1 Giugno

Ore 9 – Inaugurazione della manifestazione Presso le Grotte di Borgio Verezzi

Campo sportivo (Via Valle) – Torneo di calcio giovanile Memorial “Chicco Unere” (USD Borgio Verezzi)

Ore 9.30 CAMMINATA ALLA SCOPERTA DELLE GROTTE E DELLE CAVERNE

Camminata turistica – naturalistica con guida, alla scoperta delle grotte e dei fenomeni carsici presenti sul territorio

Info e prenotazioni: ufficio Grotte (019 610 150) – Costo: € 10 comprensivo della visita alle Grotte di Borgio Verezzi (Iscrizioni dalle 8.30 alle 9.30 presso l’ufficio grotte). A fine camminata sarà disponibile un’area pic-nic presso le Grotte di Borgio Verezzi. Il “Ristorante Bruna” è a disposizione dei partecipanti con l’offerta di piatti tipici, oppure con un menu speciale da asporto al costo di € 5,00 (necessaria prenotazione presso l’ufficio Grotte).

A cura di: Grotte Borgio Verezzi (Cooperativa Sociale Arcadia) con la collaborazione dell’AIB – Protezione Civile

Ore 15.30 CAMMINATA “… I MURI RACCONTANO”

Attività adatta a bambini, famiglie e animali da compagnia

“Caccia al tesoro” – Cercate i murales nel borgo vecchio

Info e iscrizioni: presso il Torrione dalle ore 15.00 (attività gratuita)

Passeggiata libera nel borgo vecchio con partenza dal Trrione, alla scoperta della vita passata raccontata tramite i murales realizzati dal Dott. Mario Nebiolo. …Fotografatevi coi murales! Al ritorno presso il Torrione i bambini riceveranno un premio.

A cura di : Unitre e Centro Storico Culturale S.Pietro

Ore 21 CAMMINATA SOTTO LE STELLE

Camminata notturna guidata sui sentieri di Borgio Verezzi

Info e prenotazioni: ufficio Grotte (019 610 150)

Costo: € 10 (posti limitati)

Lunghezza percorso: 5 km, dislivello: 300 m, durata: 2,5 ore – Iscrizioni dalle ore 20 alle 21 presso il Comune.

Percorso con partenza dal Comune, salita a Verezzi ed arrivo alla Chiesa S. Martino (nei pressi, sarà disponibile un rinfresco offerto da “La Rosa dei venti”) – ritorno a Borgio presso il Comune

Obbligatori: luce notturna (torcia o frontalino), scarpe e abbigliamento adeguati, minima preparazione fisica (percorso su sentieri escursionistici).

A cura di: ASD GS Ruota Libera con la collaborazione dell’AIB Protezione Civile, della Croce Bianca e de “La Rosa dei Venti”.

Domenica 2 Giugno

Ore 9:00 – Cerimonia del 2 giugno (festa della Repubblica)

Presso sede Comunale – Alzabandiera con Gruppo Alpini Borgio Verezzi

Campo sportivo (Via Valle). Torneo di calcio giovanile

Memorial “Chicco Unere” (USD Borgio Verezzi)

Ore 9,30 CAMMINATA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

Camminata turistica – naturalistica con guida, alla scoperta del territorio di Borgio Verezzi, attraverso la macchia mediterranea e i siti di interesse storico

Info e prenotazioni: ufficio Grotte (019 610 150)

Costo: € 5,00 – Iscrizioni dalle 8.30 alle 9.30 presso l’ufficio Grotte – Lunghezza del percorso 4 Km circa, dislivello di 300 m – Durata massima 3 ore comprese soste. Itinerario: partenza ed arrivo presso le Grotte – Via Strinate, Torre di Bastia, Castelliere di Verezzi, mulino fenicio, chiesa di San Martino, P.zza Gramsci, via delle Sevore, Grotte. In P.zza Gramsci sarà presente un punto di ristoro con degustazione Fugassin (a cura della SMS Concordia).

Obbligatorie scarpe adeguate ai percorsi escursionistici.

A cura di: Grotte di Borgio Verezzi (Cooperativa Sociale Arcadia) con la collaborazione di “SMS Concordia” e dell’AIB – Protezione Civile.

Ore 17,30 – Premiazione torneo giovanile “Chicco Unere” (USD Borgio Verezzi) presso il Campo Sportivo di Via Valle.