A Borghetto Santo Spirito la spesa è contadina e a km 0 con “L’Alveare che dice Sì”

Combinare tecnologia e agricoltura sostenibile per accorciare la filiera alimentare e permettere a chiunque di fare la spesa direttamente dai piccoli produttori locali: “L’Alveare che dice Sì!” è il progetto che sta diffondendo in Italia un nuovo modo per fare la spesa. Tramite la piattaforma www.alvearechedicesi.it, produttori locali e consumatori si uniscono per sostenere il consumo di prodotti freschi, genuini e a chilometro zero.

Un progetto che ha già conquistato più di 100.000 consumatori su tutta Italia e che ora arriva anche a Borghetto Santo Spirito.

Come funziona “L’Alveare che dice Sì!”

I produttori locali presenti nel raggio di 250 chilometri si iscrivono al portale www.alvearechedicesi.it e si uniscono in un “Alveare”, mettendo in vendita online i loro prodotti: frutta, verdura, carne, formaggi. I consumatori che si registrano sul sito posso acquistare ciò che desiderano presso l’Alveare più vicino casa, scegliendo direttamente sulla piattaforma. Il ritiro dei prodotti avviene settimanalmente nel giorno della distribuzione organizzata dal gestore dell’Alveare, cioè colui che ha preso l’impegno di tenere il contatto con gli agricoltori e che si occupa di pianificare eventi, aperitivi e visite guidate nelle aziende dei produttori per creare un vero network di relazione e conoscenza diretta.

L’incontro tra agricoltori e consumatori può avvenire in luoghi diversi, dal bar al ristorante, dal cinema al vivaio, fino alla sala dell’associazione che mette a disposizione i propri spazi. Lo spirito però è sempre lo stesso: permettere ai produttori di vendere direttamente e in modo facile e dare ai consumatori accesso ad alimenti freschi, locali e di qualità, rivalutando il cibo e il suo ruolo nella promozione di uno stile di vita sano.

L’Alveare Ludogarden si trova presso il Ludogarden dei Vivai Michelini, Via per Toirano, 4 Borghetto Santo Spirito (SV)

È giunto il momento per “L’Alveare che dice Sì!” di sbarcare anche nel Ponente Ligure. Alveare Ludogarden è frutto della collaborazione di Lucia e Mauro, che con Viviana e Davide credono nei valori di etica, sostenibilità e condivisione e desiderano dare un’opportunità in più ai consumatori critici: fare la spesa in modo sano e sostenibile.

Per la distribuzione è stato scelto uno dei luoghi che molte famiglie della zona già conoscono per le belle e interessanti iniziative che da anni propone ai più piccini e non solo. Qui si trova sempre parcheggio e, se ci si vuole rilassare, è possibile immergersi nel Garden ed assaporare il profumo meraviglioso di piante e fiori.

Dal mese di giugno Mauro Rinoldi, Gestore dell’Alveare, ospiterà quindi i produttori locali al Ludogarden, dove ogni giovedì dalle 18 alle 19 avrà luogo la distribuzione della spesa. Qui i consumatori potranno incontrare i produttori che offriranno una gamma di prodotti molto varia: frutta, verdura, carne, formaggio ma anche biscotti, pane, conserve, birra artigianale e vino.

Maggiori informazioni sull’Alveare che dice Sì su www.alvearechedicesi.it e su Facebook.

Per avere maggiori informazioni sull’Alveare Ludogarden è possibile contattare Mauro Rinoldi al numero 3341030207 o via mail a alveareludogarden@gmail.com.