A Borghetto c’è il “Play Day”, la festa del gioco del Centro Ragazzi Kaleidos

Borghetto Santo Spirito. Il Centro Ragazzi Kaleidos di Borghetto Santo Spirito non si ferma ed organizza, per i più piccini, un nuovo evento “Play Day Borghetto – La Festa del Gioco”.

Giovedì 23 maggio dalle 14.30 alle 18.30 piazza Madonna della Guardia e le vie del centro storico del comune di Borghetto Santo Spirito saranno lo scenario di una festa ludica per grandi e piccini. Verranno organizzati giochi di movimento in piazza e ci sarà la presenza del “Ludobus Giocosamente”: una ludoteca mobile con più di 60 giochi in legno e costruiti con materiali di recupero.

Commenta Ezio Rando, il coordinatore del Centro Ragazzi: “Anche quest’anno vogliamo fare in modo che i bambini possano giocare liberamente in spazi aperti, per favorire l’integrazione, offrire occasioni preziose per imparare il rispetto delle regole, sviluppare la collaborazione e stimolare la fantasia. I giochi del Ludobus sono da stimolo per grandi e piccini, all’insegna del divertimento all’aria aperta. Ringrazio il Comune di Borghetto che da sempre collabora e sostiene l’organizzazione, non sempre facile, di eventi che raggiungono un numero importante di bambini”.

A fine manifestazione la cooperativa Progetto Città offrirà una merenda ai bambini della scuola primaria: “Il Centro Ragazzi Kaleidos propone, ancora una volta, un’iniziativa di qualità, finalizzata ad offrire divertimento, in un clima di socializzazione e di condivisione. Ringrazio il coordinatore e l’equipe che hanno dimostrato, lungo tutto l’anno scolastico, la massima professionalità e collaborazione, anche per la buona riuscita del Progetto Anziani, che procede con successo da due anni”, dice l’assessore alle politiche sociali Ester Cannonero.