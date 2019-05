Ceriale. Nella prima fase dei campionati di società regionali assoluti, che si sono tenuto in questo weekend alla Spezia, l’allievo Nicolò Reghin ha corso gli 800 metri in 2’01″06, qualificandosi per i campionati italiani Fidal che si disputeranno ad Agropoli, in Campania, a giugno. Il minimo da ottenere, infatti, era 2’01″20.

Nicolò, atleta categoria Allievi, tesserato per il Trionfo Ligure, è nato a Savona il 9 agosto 2002 ed è cresciuto nell’Atletica Ceriale San Giorgio, società di cui difende i colori nel campionato Csi. Reghin è allenato da Andrea Verna e Adina Navradi, tecnici del Ceriale nel campo di atletica di Villanova d’Albenga.

Una bella soddisfazione per la SS Trionfo Ligure ASD, i tecnici Adina Navradi e Andrea Verna, per l’Atletica Ceriale San Giorgio e per i genitori Raffaella Mo ed Igor Reghin.