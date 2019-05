Andora, 9 mag – Proseguono gli appuntamenti della campagna elettorale per la rielezione del sindaco Mauro Demichelis. Si è svolto ieri sera, nella sede della Cooperativa Ortofrutticola Andorese, l’incontro tra gli agricoltori del territorio e la lista “Andora Più – Demichelis Sindaco”.

“Abbiamo illustrato i lavori già avviati e le nostre proposte, contenute nel programma elettorale per i prossimi cinque anni, mettendo in evidenza la ferma volontà di continuare ad andare incontro alle esigenze della categoria, con risposte concrete ed efficaci”, dichiara il sindaco Mauro Demichelis. “L’agricoltura è importante per #Andora e ci sta molto a cuore, continuiamo a valorizzarla e difenderla”, conclude.