Wing Chun - gli atleti della Polisportiva a Milano per uno stage

Gli atleti della Scuola di Kung Fu stile Wing Chun della Polisportiva del Finale, (che insieme alla Scuola di Kung Fu stile Touei Chou costituiscono la Scuola di Kung Fu della nostra Polisportiva), sotto la guida del loro Maestro Carlo Bonuccelli, hanno partecipato ad uno Stage a Milano il 7 aprile scorso.

Lo Stage è stato diretto da due grandi Maestri, Jean Marc Noblot e Chan Keo e si è svolto durante l’intera giornata, all’incirca dalle 10.00 del mattino fino al tardo pomeriggio.

Ad esso hanno partecipato circa 60 atleti impegnati in lezioni di Lotta tenute dalla fantastica Maestra Chan Keo (School B.A.S.E.) dimostrando grinta, impegno e serietà, per poi apprendere anche delle tecniche di Distanza Corta, col grande Maestro Jean Marc Noblot – fondatore, insieme a Chan Keo, della scuola B.A.S.E. (Body mechanic Application for Self Evolution).

Ringraziamo i Maestri per tutto quello che ci hanno trasmesso ed insegnato, e l’A.S.D. VO KINH DAO per l’organizzazione dell’evento.