“Why Bio 2019” in anteprima al Centro Medico San Nicolò di Albisola Superiore

Albisola Superiore. Appuntamento giovedì 4 aprile alle 19 ad Albisola Superiore, in Corso Mazzini 43, per la presentazione del Centro Medico Polispecialistico Riabilitativo San Nicolò e dell’anteprima della manifestazione “Why Bio 2019”.

Salute, alimentazione, ricerca e solidarietà. Questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso dell’evento organizzato in collaborazione con “Visual Food”, “Fuori dalle Righe”, “Indaco Grafica” e lo chef Paolo Mollero. La serata si concluderà con un appuntamento goloso.

La presentazione di staff e attività del Centro Medico San Nicolò sarà anche occasione per conoscere il programma di “Why Bio 2019”, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio sul Priamar a Savona, nonché per partecipare all’esclusiva prevendita dell’Aperighiotto, l’aperitivo di beneficenza diventato format di successo, organizzato su base volontaria, il cui ricavato sarà totalmente devoluto in beneficenza alla cooperativa L’Altromare – “Scaletto senza Scalini” di Savona. L’idea nasce dal sodalizio tra la cooperativa e Why Bio, con l’intento di valorizzare il territorio, sensibilizzare e rilanciare una città senza barriere, con tutti e per tutti.

“Why Bio” è la mostra-evento dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, che spazia dai temi sull’alimentazione a quelli su salute ed etica, dall’ecosostenibilità al riciclo, fino alle più recenti scoperte in campo di tecnologia, design, domotica e cosmesi. L’evento, organizzato dall’agenzia Indaco di Savona, con il patrocinio di Comune di Savona e Regione Liguria, si svolgerà nei giorni 17 18 e 19 maggio nella cornice della Fortezza del Priamar a Savona.

Dal 2015, anno della sua nascita, “Why Bio” si conferma appuntamento immancabile per appassionati, esperti e curiosi; un momento di scambio e di crescita nel segno della valorizzazione delle eccellenze italiane tra innovazione e tradizione.

Per motivi organizzativi è gradita la conferma di partecipazione alla segreteria del Centro Medico San Nicolò (tel. 019489815) oppure all’indirizzo mail info@centromedicosannicolo.it.