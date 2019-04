Vuole acquistare un fabbricato, ma non è in regola con il permesso di soggiorno: beccato dalla municipale di Finale

Finale Ligure. Espulso dal territorio dello Stato, perchè non in regola con il permesso di soggiorno: il provvedimento riguarda un cittadino di nazionalità albanese, incappato in una serie di controlli della polizia municipale di Finale Ligure.

Gli accertamenti hanno preso le mosse grazie alla perspicacia di un sottufficiale del comando finalese, il quale nel verificare una serie di documenti riguardanti pratiche di cessione di un fabbricato, ha scoperto un’incongruenza nelle identità dichiarate dagli occupanti di due immobili.

Successive verifiche presso gli uffici, svolte anche alla presenza degli interessati, hanno permesso di accertare come uno dei due soggetti, imparentati fra loro,

era in italia senza essere in regola con le disposizioni sul soggiorno.

A quel punto la persona irregolare sul terriorio italiano è stata accompagnata presso gli uffici della Questura di Savona per il fotosegnalamento e la notifica del provvedimento di espulsione dai paesi dell’area Shengen.