Il 31 marzo 2019 è una data che resterà scolpita nella storia del Volley Team Finale, sezione della Polisportiva e soprattutto nel cuore delle ragazze, degli allenatori, dei dirigenti e dei genitori che hanno vissuto questa intensa e stupenda giornata.

Le ragazze di coach Casanova, nell’occasione supportato in panchina da Davide Bruzzo, hanno veramente compiuto un’impresa attesa dimostrando di voler portare a casa questo “scudetto”. Un cammino iniziato lo scorso anno in Under 13 e (che ci aveva visto fuori dalla final four) proseguito per tutta la stagione sotto gli occhi attenti dello staff tecnico; il 2^ posto nel Memorial Alessia Berruti disputato ad ottobre ci aveva fatto capire che si stava lavorando nel verso giusto. Un campionato con un ruolino di marcia praticamente perfetto, una fase di semifinale vinta con grande convinzione e tutti pronti per questa giornata dove Giovanni Vaccaro de “Il Secolo XIX” ci dichiarava come favoriti e dove le avversarie erano pronte a farci lo sgambetto. Una final four a cui accedevano il VBC Savona, Il Maremola (già incontrato durante il campionato) ed il Casco Shop Sanremo.

La semifinale del mattino contro il VBC Savona ci vedeva partire molto in sordina, sarà forse il cambio dell’ora, sarà l’emozione, ma le ragazze lasciavano il primo set alle avversarie con un netto 19/25. Durante il cambio campo la fiducia, la tranquillità e le motivazioni trasmesse dai coach facevano il loro effetto, partenza subito decisa e set mai in discussione nonostante un recupero delle avversarie nella fase finale: 25/18 e si riparte dall’1/1. Il terzo e quarto set mostrano un gruppo molto determinato, le ragazze in campo sono molto attente su tutto, le ragazze in panchina non smettono un secondo di incitarle: 25/18 e 25/22 sono i punteggi che ci qualificano per la finalissima e che ci garantiscono l’accesso alla fase regionale.

Arriva poi il momento dei genitori e dello staff: un’area pic-nic viene allestita al di fuori del Palazzetto di Diano, un gruppone con genitori e tifosi che si divertono insieme alle ragazze e le accompagnano con tranquillità e decisione alla finalissima. E qui il capolavoro: Berruti & C. entrano in campo consapevoli di avere di fronte una squadra molto forte ma consapevoli anche di aver una grande voglia di portare a casa questo scudetto che mancava in Società da parecchi anni. Una partita praticamente perfetta, Anna in regia non sbagliava nulla, Giada dimostrava tutte le sue qualità e metteva a terra una quantità impressionante di palloni, Giorgia dietro prendeva qualunque palla le potesse arrivare vicino e portava a casa molti punti nel momento in cui era chiamata in prima linea, Ludo Cala e Paola erano sempre pronte, sia a difendere che soprattutto a sporcare a muro ogni pallone ed in battuta, Ludo Corna, la più piccola del gruppo mostrava , carattere, qualità, doti tecniche e determinazione, Natalia, Greta, Chiara, Sara, Saretta ed Alessia dalla panchina non smettevano un istante di incitare le compagne e di supportare il caloroso tifo dei genitori, dei tifosi e dello staff; i coach non sbagliavano un consiglio, l’emozione di Andrea alla sua prima finale veniva compensato dall’esperienza di Davide e dal supporto di Barbara: 25/20 25/21 e 25/18, un punteggio che dimostra come in questa partita le ragazze hanno compiuto il loro capoolavoro. E ora prepariamoci al concentramento di semifinale regionale che si disputerà al Palasport Alessia Berruti domenica 14 aprile.

Questo il gruppo: Anna Berruti (K), Giada Cattaneo, Giorgia Perata, Ludovica Calandriello, Paola Castellino, Ludovica Corna, Chiara Angeleri, Sara Robatto, Greta Dicati, Natalia Chiarelli, Alessia Benini, Sara Delbalzo, Andrea Casanova (1^ all), Davide Bruzzo (2^ all), Barbara Vignati (dir).