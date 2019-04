Volley Carcare, l’U14 maschile strappa il biglietto per le finali nazionali in programma a Bormio

Carcare. I ragazzi del Volley Carcare U14 si laureano vice campioni regionali e accedono alle finali nazionali in programma a Bormio dal 14 al 19 maggio. Un risultato sperato ma inaspettato in una stagione costellata da qualche infortunio che, però, non ha scoraggiato l’ormai affiatatissimo gruppo guidato dall’allenatore Luca Garra, coadiuvato da Enrico Fazio nella preparazione di una rosa che, da tre anni a questa parte, ha riportato ad essere protagoniste le giovanili maschili del volley in Val Bormida.

Oggi a Genova Voltri si sono sfidate tre squadre prime classificate nei campionati provinciali e la seconda del Ponente (che annovera il savonese e l’imperiese). Proprio quest’ultima, ovvero il Volley Carcare, ha battuto gli avversari spezzini, mentre la corazzata genovese Colombo ha avuto la meglio sulla formazione schiacciasassi di Finale Ligure e, successivamente, sulla vincitrice del primo incontro.

Con un pizzico di fortuna per quanto riguarda i sorteggi delle sfide ma anche tanta tenacia e un duro lavoro alle spalle, la squadra biancorossa, unica del Savonese, vola quindi in Valtellina alla ricerca di qualche conferma a livello italiano.