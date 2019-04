Viaggiano su un’auto in leasing non pagata e usata per furti nei supermercati: denunciati

Vado Ligure. Viaggiavano su un’auto in leasing non pagata e “avvistata” in occasione di alcuni furti. Per questo due uomini di origine romena, un 37enne e un 27enne, domiciliati ad Andora, sono stati denunciati per ricettazione dalla polizia di Stato.

A fermarli sono stati ieri mattina a Vado i poliziotti delle Volanti, a seguito di una nota di ricerca. L’auto infatti era stata segnalata per essere stata utilizzata da probabili autori di furti presso alcuni supermercati.

Al termine degli accertamenti i due uomini sono stati denunciati per ricettazione, in quanto il veicolo è risultato essere oggetto di appropriazione indebita in danno di una società di leasing.