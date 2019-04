Venerdì santo: Via Crucis sulla rocca del Priamàr a Savona

Savona. Essendo il 2019 anno dispari, il comitato che organizza ogni due anni, la processione notturna del Venerdì Santo, formato dalle sei confraternite di Savona centro (Nostra Signora di Castello, Cristo Risorto, santi Pietro e Caterina, santi Agostino e Monica, Santissima Trinità, santi Giovanni Battista, Evangelista, e Petronilla) proprietarie delle 15 casse lignee, organizza per la sera del 19 aprile una Via Crucis che partendo dal Duomo terminerà sul rocca del Priamar dove hanno avuto origine le confraternite.

Aprirà la processione la Croce di passione e dalla Cattedrale, si procederà per via Aonzo, largo Varaldo, via Mistrangelo, piazza Diaz, via dei Mille, corso Italia, piazza Giulio II, via Untoria, via N.S. dell’Olmo, corso Mazzini, si salirà sul Priamar fino al piazzale dove sorgeva l’antica Cattedrale.

Quest’anno e poi nel 2020 sarà di turno la confraternita dei santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla.