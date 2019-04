“Vendone nel cuore” candida a sindaco Sabrina Losno: con lei Bronda e Revello

Vendone. Sabrina Losno è il candidato sindaco della lista “Vendone nel cuore”. Avvocato, con studio legale ad Albenga, ha esperienza nel mondo sindacale agricolo ed è consigliere comunale uscente.

Guida una lista formata da giovani e meno giovani che ha in programma lo sviluppo del borgo, sia agricolo, sia turistico, con la promozione delle De.Co. e, soprattutto ha intenzione di proseguire nel lavoro di risanamento idrogeologico e miglioramento urbanistico.

“La mia candidatura è caratterizzata dall’idea e volontà di far partecipare la cittadinanza alla vita civile di Vendone – spiega – grazie ad una nuova squadra, formata da persone già note, che possono vantare competenze maturate in questi anni, e da candidati nuovi, che si affacciano con entusiasmo per la prima volta alla gestione della cosa pubblica. L’intenzione è quella di lavorare per uno scopo solo: il bene del paese, Svolgendo la nostra funzione amministrativa con spirito di servizio e in modo pratico, misurandosi prima di tutto problemi reali”.

In lista con lei, tra i primi nomi già certi, quelli di Andrea Bronda e Massimo Revello.