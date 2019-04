Varigotti Festival, al via le iscrizioni al “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”

Finale Ligure. Sono aperte le iscrizioni alla ottava edizione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente – Varigotti Festival” che si terrà nella splendida cornice del borgo mediterraneo di Varigotti, a Finale Ligure, giovedì 26 e venerdì 27 luglio.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale “E20” ed è patrocinato dal Comune di Finale Ligure, dall’associazione “Varigotti Insieme”, dal “Mei – Meeting degli Indipendenti” e dalla “Rete dei Festival” ed è gemellato con numerose manifestazioni nazionali dedicate alla musica emergente.

La manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi emergenti, presentando e promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana. Attraverso un concorso nazionale vengono selezionati otto artisti che si esibiranno per concorrere all’assegnazione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”.

La giuria è composta da produttori, giornalisti e musicisti di importanza nazionale. Come ogni anno la manifestazione prevede anche l’esibizione e la premiazione di noti artisti del panorama nazionale. Gli scorsi anni si sono esibiti tra gli altri Yo Yo Mundi, Max Manfredi, Claudio Sanfilippo, Cristiano Godano (leader della band Marlene Kunz), Piero Alloisio, Diodato, The Niro, Filippo Graziani, Francesco Tricarico, I Perturbazione, Francesco Baccini, Emanuele Dabbono e Mauro Ermanno Giovanardi.

Per partecipare basta inviare via email, entro il 31 maggio, una canzone in formato mp3 e la documentazione del bando che si può consultare sulla pagina facebook “Varigotti Festival – Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”.